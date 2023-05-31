Німеччина закриє чотири з пʼяти російських консульств

Федеральний уряд Німеччини вирішив закрити чотири з пʼяти російських консульств, пише Spiegel.

У ФРГ це назвали реакцією на рішення російської влади обмежити кількість німецьких чиновників у росії до 350.

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило, що в листопаді закриє свої консульства в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

У німецькому МЗС зазначили, що цей крок створить «структурний і кадровий паритет». У суботу, 27 травня, стало відомо, що Москва ввела «верхню межу чисельності персоналу німецьких дипломатичних місій і німецьких посередницьких організацій». Через це німецькі посадовці на початку червня мають залишити росію.

Росія обмежила кількість німецьких державних службовців у країні до 350. Це стосується також закладів культури. В МЗС Німеччини заявили, що через рішення росії ФРГ не вистачить чиновників для консульської підтримки в рф. Речник МЗС звинуватив росію в ескалації.