У росії заявили про масову висилку своїх дипломатів з Німеччини. До Берліну прилітав спецрейс

У Міністерстві закордонних справ росії заявили про масову висилку своїх дипломатів з Німеччини, хоча офіційно МЗС Німеччини про це поки що не повідомляло.

У заяві російського відомства дії Берліну назвали «ворожими» та повідомили, що рф у відповідь висилає німецьких дипломатів і суттєво скорочує кількість співробітників німецьких дипломатичних представництв. При цьому МЗС повідомляє, що послу Німеччини Гезу Андреасу фон Гайру було офіційно повідомлено про рішення відомства ще 5 квітня.

Скільки Німеччина вислала дипломатів — невідомо. Російська сторона теж не називає кількість дипломатів, яких вишлють.

Deutsche Welle із посиланням на заяву речника військово-повітряних сил ФРН пише, що 22 квітня з Москви в Берлін прилітав літак Іл-96-300 зі спеціальним дипломатичним дозволом. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС закрив свій повітряний простір для російських перевізників, тому цей літак, найімовірніше, забирав дипломатів.

Згодом представниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що з росії висилають 20 німецьких дипломатів. За даними російських держЗМІ, Берлін вислав трохи більше 20 дипломатів.