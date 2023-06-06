Фінляндія висилає девʼятьох російських дипломатів. Вони вели в країні розвідку

Уряд Фінляндії вирішив вислати девʼятьох працівників російського посольства, оскільки ті вели розвідувальну діяльність, яка несумісна з дипломатичним статусом.

Про це повідомляє Yle.

Рішення ухвалив міністерський комітет із питань зовнішньої політики і політики безпеки при президенті й уряді Фінляндії.

Це не перший випадок дипломатичного протистояння між Москвою та Гельсінкі. Раніше росія обурилась через «напад» на своє консульство у Фінляндії, а потім заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.

30 травня Міністерство закордонних справ росії викликало фінського посла Антті Хелантеря, якому повідомило про закриття з 1 липня канцелярії російського посольства в місті Лаппеєнранта.

Також із 1 липня припинять роботу відділення генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі, Петрозаводську й Мурманську, що функціонували з початку 1990-х років.