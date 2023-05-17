Росія заморозила банківські рахунки диппредставництв Фінляндії. Фіни направили ноту

Росія заморозила банківські рахунки дипломатичних представництв Фінляндії в рф, пише видання Helsingin Sanomat.

Про ситуацію стало відомо 27 квітня. З того часу Фінляндія обговорює це питання з росіянами. Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що росії направили ноту, але офіційного пояснення від рф поки що не отримали. Він також пояснив, що через блокування рахунків виникли складнощі з оплатою рахунків, зокрема, за оренду та електрику. За словами Хаавісто, ситуація не впливає на виплату зарплати співробітникам диппредставництв.

Фінський міністр також підкреслив, що його країна стежить за безпекою співробітників посольств, а потенційні загрози сприймає серйозно. Президент Саулі Нііністьо назвав заморожування рахунків фінських диппредставництв у росії надмірним заходом.