Чехія забрала у російських дипломатів право безкоштовно користуватися земельними ділянками

Уряд Чехії скасував девʼять постанов 1970-80-х років. Вони надавали СРСР, а потім і росії, право безоплатного користування нерухомістю та землею для дипломатичних цілей.

Про це заявив міністр Чехії у справах Європи Міхал Дворжак у своєму Twitter.

Міністр назвав попередні постанови радянського часу ухваленими «під дулами російських танків після окупації нашої країни, які до сьогоднішнього дня дозволяли росії безкоштовно користуватися великими ділянками землі на нашій території».

«Невиправдані прибутки від використання цих земель не повинні використовуватися для підтримки нинішньої окупації України», — підкреслив чеський міністр.

Рішення стосується загалом 59 земельних ділянок. Тепер росія повинна буде сплачувати податки за їхнє користування або ж укласти нові договори оренди чи «знайти інші, більш вигідні для Чехії рішення». Йдеться не лише про приміщення посольства рф у Празі, а й будівлі в містах Брно, Карлові Вари, а також на курортах.