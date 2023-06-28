Генштаб: На окупованій Херсонщині загиблих від підриву Каховської ГЕС вирішили ховати у братських могилах

Російські військові на окупованій частині Херсонської області вирішили ховати людей, які загинули через підрив Каховської ГЕС 6 червня, у братських могилах.
Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 28 червня.
Людей ховатимуть без забору зразків ДНК і встановлення будь-яких позначок на місці поховання.
Крім цього, окупанти залучили працівників комунальних служб до розбору завалів і збору тіл загиблих внаслідок повені. Лише 24—25 червня знайшли понад 60 тіл.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією, 10 людей загинули, 42 людини вважаються зниклими безвісти.