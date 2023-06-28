Президент Зеленський підтримав легалізацію ліків на основі канабісу

Президент Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді до Дня Конституції.
За його словами, важливо використовувати найкращі світові практики з фізичної та ментальної реабілітації в Україні, «якими б складними чи незвичними вони б не здавалися для нас».
«Щоб усім нашим громадянам, українкам та українцям, не довелося терпіти біль, стрес і травми війни, зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу», — наголосив Зеленський.
І додав, що для цього повинні бути спеціальні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво.
- Володимир Зеленський перед президентськими виборами заявляв, що підтримує узаконення проституції, медичної марихуани та грального бізнесу.
- На місцевих виборах президент Володимир Зеленський ініціював опитування, в якому закликав українців відповісти, чи вважають вони, зокрема, що варто дозволити використання медичного канабісу для тяжкохворих. За це висловилися понад 60% людей, які взяли участь в опитуванні.
- У квітні 2021 року Кабмін легалізував використання деяких препаратів на основі канабісу в медичних цілях, а саме «Набілон» і «Набіксімолс».
- 2 червня 2021 року у Верховну Раду внесли законопроєкт № 5596, який пропонує дозволити використання канабісу в медичних і наукових цілях. Майже всі експерти та правозахисники висловилися на підтримку цього законопроєкту. Вони також розповіли, що текст і норми закону погоджені з правоохоронцями та представниками релігійних організацій.
- У липні 2021 року президент Володимир Зеленський намагався зʼясувати, чому частина з них не підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.