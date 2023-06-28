Президент Зеленський підтримав легалізацію ліків на основі канабісу

Президент Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді до Дня Конституції.

За його словами, важливо використовувати найкращі світові практики з фізичної та ментальної реабілітації в Україні, «якими б складними чи незвичними вони б не здавалися для нас».

«Щоб усім нашим громадянам, українкам та українцям, не довелося терпіти біль, стрес і травми війни, зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу», — наголосив Зеленський.

І додав, що для цього повинні бути спеціальні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво.