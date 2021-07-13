Зеленський з’ясовував у «слуг», чому провалили легалізацію медичного канабісу. Радуцький кивав на Разумкова

На зустрічі із депутатами фракції «Слуга народу», яка відбулася у вівторок, 13 липня, президент Володимир Зеленський намагався з’ясувати, чому частина з них не підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
Про це «Бабелю» розповіло поінформоване джерело у партії «слуг». Ще на початку зустрічі президент сказав, що сьогодні обговорюватимуть лише одне кадрове питання, пов’язане з відставкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Попри це Зеленський все ж спитав депутатів, чому вони провалили голосування за легалізацію медичного канабісу. Як розповів співрозмовник «Бабеля», голова комітету Ради з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький відповів, що спікер Дмитро Разумков не подав сигнал нардепам підтримати документ. За законопроєкт проголосували 152 «слуги» з 230 — ось хто як.
- 2 червня у Верховну Раду внесли законопроєкт № 5596, який пропонує дозволити використання канабісу в медичних і наукових цілях. Серед авторів документа — депутати фракцій «Голос», «Слуга народу», «Європейська солідарність», а також позафракційні нардепи.
- Майже всі експерти та правозахисники висловилися на підтримку цього законопроєкту. Вони також розповіли, що текст і норми закону погоджені з правоохоронцями та представниками релігійних організацій.