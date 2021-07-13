Верховна Рада не підтримала легалізацію канабісу для медичних і наукових цілей

Верховна Рада у вівторок, 13 червня, не ухвалила у першому читанні законопроєкт №5596 про регулювання обігу медичних конопель. За нього проголосували лише 184 нардепи.





Згодом Рада 240 голосами повернула законопроєкт №5596 на доопрацювання.

Документ у поточній редакції пропонує дозволити використання екстракту канабісу виключно у медичних цілях, а вирощування марихуани буде дозволено лише за ліцензією і тільки для медпрепаратів.

Згідно з законопроєктом, вживати медичний канабіс дозволять пацієнтам з онкологією, епілепсією та іншими хворобами.