Верховна Рада не підтримала легалізацію канабісу для медичних і наукових цілей

Верховна Рада у вівторок, 13 червня, не ухвалила у першому читанні законопроєкт №5596 про регулювання обігу медичних конопель. За нього проголосували лише 184 нардепи.
Згодом Рада 240 голосами повернула законопроєкт №5596 на доопрацювання.
Документ у поточній редакції пропонує дозволити використання екстракту канабісу виключно у медичних цілях, а вирощування марихуани буде дозволено лише за ліцензією і тільки для медпрепаратів.
Згідно з законопроєктом, вживати медичний канабіс дозволять пацієнтам з онкологією, епілепсією та іншими хворобами.
Перед засіданням один із ініціаторів та народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Санченко пояснював, що цей закон дасть доступ до ліків для 2 мільйонів людей, які страждають від раку, епілепсії та посттравматичного синдрому: «Якщо використовують морфій, то чому не можна використовувати інше знеболююче».
Окремо він наголосив, що після легалізації ринку медичного канабісу ці ліки стануть доступнішими – їх вартість може знизитися з $50 доларів, як це нині на чорному ринку, до $10 — 20.
- 2 червня у Верховну Раду внесли законопроєкт № 5596, який пропонує дозволити використання каннабіса в медичних і наукових цілях. Серед авторів документа — депутати фракцій «Голос», «Слуга народу», «Європейська солідарність», а також позафракційні нардепи.
- Майже всі експерти та правозахисники висловилися на підтримку цього законопроєкту. Вони також розповіли, що текст і норми закону погоджені з правоохоронцями та представниками релігійних організацій.
- Законопроєкти про легалізацію медичного канабіса реєстрували в Раді у 2016, 2019 і 2020 роках. Питання про використання марихуани для лікування тяжкохворих людей обговорюють в Україні не перший рік. Активісти регулярно виходять на «Конопляний марш», а деякі пацієнти в Україні судяться за право лікуватися каннабісом.