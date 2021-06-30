Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації рекомендував ухвалити за основу законопроєкт про легалізацію медичного канабісу №5596.
Про це пише «Інтерфакс».
Документ пропонує дозволити використання екстракту канабіса виключно в медичних цілях, а вирощування марихуани буде дозволено лише за ліцензією і тільки для медпрепаратів.
Згідно з законопроєктом, вживати медичний канабіс дозволять пацієнтам з онкологією, епілепсією та іншими хворобами.
Також комітет відхилив альтернативний законопроєкт №5596-1. Експерти зазначили, що той документ лише створив би перешкоди на шляху до легалізації.
- 2 червня у Верховну Раду внесли законопроєкт № 5596, який пропонує дозволити використання каннабіса в медичних і наукових цілях. Серед авторів документа — депутати фракцій «Голос», «Слуга народу», «Європейська солідарність», а також позафракційні нардепи.
- Майже всі експерти та правозахисники висловилися на підтримку цього законопроєкту. Вони також розповіли, що текст і норми закону погоджені з правоохоронцями та представниками релігійних організацій.
- Законопроєкти про легалізацію медичного канабіса реєстрували в Раді у 2016, 2019 і 2020 роках. Питання про використання марихуани для лікування тяжкохворих людей обговорюють в Україні не перший рік. Активісти регулярно виходять на «Конопляний марш», а деякі пацієнти в Україні судяться за право лікуватися каннабісом.