Профильный комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал принять за основу законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596.

Об этом пишет «Интерфакс».

Документ предлагает разрешить использование экстракта каннабиса исключительно в медицинских целях, а выращивание марихуаны будет разрешено только по лицензии и только для медпрепаратов.

Согласно законопроекту, принимать медицинский каннабис разрешат пациентам с онкологией, эпилепсией и другими болезнями.

Также комитет отклонил альтернативный законопроект №5596-1. Эксперты отметили, что тот документ только создал бы препятствия на пути к легализации.