Верховная Рада не поддержала легализацию каннабиса для медицинских и научных целей

Верховная Рада во вторник, 13 июня, не приняла в первом чтении законопроект №5596 о регулировании оборота медицинских конопли. За него проголосовали только 184 нардепа.

Затем Рада 240 голосами вернула законопроект №5596 на доработку.

Документ в текущей редакции предлагает разрешить использование экстракта каннабиса исключительно в медицинских целях, а выращивание марихуаны разрешить только по лицензии и исключительно для медпрепаратов.

Согласно законопроекту, принимать медицинский каннабис позволят пациентам с онкологией, эпилепсией и другими болезнями.