Верховная Рада не поддержала легализацию каннабиса для медицинских и научных целей

Верховная Рада во вторник, 13 июня, не приняла в первом чтении законопроект №5596 о регулировании оборота медицинских конопли. За него проголосовали только 184 нардепа.
Затем Рада 240 голосами вернула законопроект №5596 на доработку.
Документ в текущей редакции предлагает разрешить использование экстракта каннабиса исключительно в медицинских целях, а выращивание марихуаны разрешить только по лицензии и исключительно для медпрепаратов.
Согласно законопроекту, принимать медицинский каннабис позволят пациентам с онкологией, эпилепсией и другими болезнями.
Перед заседанием один из инициаторов и народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Санченко объяснял, что этот закон откроет доступ к лекарствам для 2 миллионов человек, страдающих от рака, эпилепсии и посттравматического синдрома: «Если используют морфий, то почему нельзя использовать другое обезболивающее».
Отдельно он отметил, что после легализации рынка медицинского каннабиса эти лекарства станут доступнее — их стоимость может снизиться с $ 50 долларов, как это сейчас на черном рынке до $ 10 — 20.
- 2 июня в Верховную Раду внесли законопроект № 5596, который предлагает разрешить использование каннабиса в медицинских и научных целях. Среди авторов документа — депутаты фракций «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность», а также внефракционные нардепы.
- Почти все эксперты и правозащитники высказались в поддержку этого законопроекта. Они также рассказали, что текст и нормы закона согласованы с правоохранителями и представителями религиозных организаций.
- Законопроекты о легализации медицинского каннабиса регистрировали в Раде в 2016 2019 и 2020 годах. Вопрос об использовании марихуаны для лечения тяжелобольных людей обсуждают в Украине не первый год. Активисты регулярно выходят на «Конопляный марш», а некоторые пациенты в Украине судятся за право лечиться каннабисом.