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Верховная Рада не поддержала легализацию каннабиса для медицинских и научных целей

Автор:
Ангелина Шеремет
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Верховная Рада во вторник, 13 июня, не приняла в первом чтении законопроект №5596 о регулировании оборота медицинских конопли. За него проголосовали только 184 нардепа.

Затем Рада 240 голосами вернула законопроект №5596 на доработку.

Документ в текущей редакции предлагает разрешить использование экстракта каннабиса исключительно в медицинских целях, а выращивание марихуаны разрешить только по лицензии и исключительно для медпрепаратов.

Согласно законопроекту, принимать медицинский каннабис позволят пациентам с онкологией, эпилепсией и другими болезнями.

Перед заседанием один из инициаторов и народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Санченко объяснял, что этот закон откроет доступ к лекарствам для 2 миллионов человек, страдающих от рака, эпилепсии и посттравматического синдрома: «Если используют морфий, то почему нельзя использовать другое обезболивающее».

Отдельно он отметил, что после легализации рынка медицинского каннабиса эти лекарства станут доступнее — их стоимость может снизиться с $ 50 долларов, как это сейчас на черном рынке до $ 10 — 20.