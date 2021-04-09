Кабмін легалізував використання деяких препаратів на основі канабісу в медичних цілях

Кабінет міністрів дозволив використання деяких препаратів з канабісом у медичних цілях.
Про це йдеться в постанові уряду за 7 квітня.
Зокрема, Кабмін вніс до переліку ліків, використання яких обмежене, препарати «Набілон» і «Набіксімолс».
«Набілон» застосовується для полегшення побічних ефектів після хіміотерапії при онкозахворюваннях, зокрема нудоти. Також його інколи використовують як допоміжний анальгетик. Водночас у складі препарату канабіс є синтетичним та імітує дію тетрагідроканабінолу (ТГК).
Водночас препарат «Набіксімолс» застосовується для полегшення болю і спазмів у хворих на розсіяний склероз. До складу цих ліків входять натуральні компоненти коноплі.
«Обіг психотропних речовин «Дронабінол», «Набілон» (синтетичний канабіноїд, що імітує дію ТГК) і «Набіксімолс» (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК і канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів», — йдеться в постанові.
Водночас у Кабміні вказали, що «до речовини ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються».
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- Володимир Зеленський перед президентськими виборами заявляв, що виступає проти легалізації зброї, але водночас підтримує узаконення проституції, медичної марихуани та грального бізнесу.
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