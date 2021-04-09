Кабмин легализовал использование некоторых препаратов на основе каннабиса в медицинских целях

Кабинет министров разрешил использование некоторых препаратов с каннабисом в медицинских целях.

Об этом говорится в постановлении правительства 7 апреля.

В частности, Кабмин внес в перечень лекарств, использование которых ограничено, препараты «Набилон» и «Набиксимолс».

«Набилон» применяют для облегчения побочных эффектов после химиотерапии при онкозаболеваниях, в частности тошноты и рвоты. Также его иногда используют как вспомогательный анальгетик. Каннабис в составе препарата является синтетическим и имитирует действие тетрагидроканнабинола (ТГК).

В то же время препарат «Набиксимолс» применяется для облегчения боли и спазмов у больных с рассеянным склерозом. В состав этого лекарства входят натуральные компоненты конопли.