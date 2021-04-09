Кабмин легализовал использование некоторых препаратов на основе каннабиса в медицинских целях

Кабинет министров разрешил использование некоторых препаратов с каннабисом в медицинских целях.
Об этом говорится в постановлении правительства 7 апреля.
В частности, Кабмин внес в перечень лекарств, использование которых ограничено, препараты «Набилон» и «Набиксимолс».
«Набилон» применяют для облегчения побочных эффектов после химиотерапии при онкозаболеваниях, в частности тошноты и рвоты. Также его иногда используют как вспомогательный анальгетик. Каннабис в составе препарата является синтетическим и имитирует действие тетрагидроканнабинола (ТГК).
В то же время препарат «Набиксимолс» применяется для облегчения боли и спазмов у больных с рассеянным склерозом. В состав этого лекарства входят натуральные компоненты конопли.
«Оборот психотропных веществ «Дронабинол», «Набилон» (синтетические каннабиноиды, имитирующие действие ТГК) и «Набиксимолс» (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств», — говорится в постановлении.
В Кабмине также отметили, что «относительно вещества изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) это постановление меры государственного контроля не устанавливает».
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