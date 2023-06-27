Лукашенко розповів деталі перемовин із Пригожиним під час заколоту в росії — і підтвердив, що той уже в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про початок переговорів із керівником «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним під час заколоту в росії і підтвердив, що той вже перебуває у Білорусі.

За версією Лукашенка, путін зателефонував сам — йому він порадив не поспішати з жорстоким рішенням щодо Пригожина.

«Я зрозумів: ухвалено жорстоке рішення — мочити. Я запропонував путіну не поспішати. Давай, говорю, поговоримо з Пригожиним, із командирами його. На що він мені сказав: “Слухай, Сашко, марно. Він навіть слухавку не бере, ні з ким розмовляти не хоче”», — сказав Лукашенко.