«Верстка» У Білорусі почали будувати тренувальні табори для «ПВК Вагнера»

У Білорусі, у місті Осиповичі Могильовської області будують табір на 8 тисяч бійців «ПВК Вагнера».

Про це повідомляє російське видання «Верстка» з посиланням на джерела.

«Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання [побудувати]», — розповіло джерело. Площа табору становитиме 24 тисячі квадратних метрів.

За словами співрозмовника видання у лісництві області, таборів буде кілька.

Джерело видання, наближене до керівництва Могильовської області, підтвердило, що влада має наказ побудувати табір для «вагнерівців» у регіоні.

Бійці «ПВК Вагнера» в Ростові-на-Дону ввечері 24 червня 2023 року. Getty Images

Інформацію про те, що найманців відправлять до Білорусі, підтвердили їхні родичі. Одна з них повідомила журналістам, що в Білорусь направлять підрозділи бойовиків, що залишилися в Ростові-на-Дону. Ще одна співрозмовниця видання сказала, що її чоловік, який 24 червня перебував у Ростові, повідомив їй про відправку до Білорусі «скоріш за все», але більше на звʼязок не виходив.