Уряд зміг встановити місцезнаходження понад 200 людей, які зникли після підриву Каховської ГЕС

Уряд України зміг встановити місцезнаходження 202 людей, які вважалися зниклими безвісти після того, як 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило 20 червня.

Наразі до кол-центру надійшло 311 звернень. Близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області. Зниклими безвісти все ще вважаються 109 людей. Їхні справи передані до Нацполіції.