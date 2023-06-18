МВС: Через підрив Каховської ГЕС загинули 17 людей. Зниклими безвісти вважають 31 людину

Через підрив росіянами Каховської ГЕС загинули 17 людей. З них 13 потонули, ще чотири — отримали несумісні з життям поранення під час евакуації. Безвісти зниклими залишається 31 людина.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
За даними МВС, підтопленими залишаються 876 будинків. Усього з небезпечних зон евакуювали 3 614 людей, серед них — 474 дитини та 80 маломобільних людей.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- Американська газета The New York Times дійшла висновку, що росія підірвала підводний прохід до машинної зали. Видання наголошує: факти ясно вказують на те, що вибух на греблі влаштувала сторона, яка її контролює, — росія.
- На Херсонщині станом на 14:00 18 червня середній рівень води становив 93 сантиметри.