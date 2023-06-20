Le Monde: Франція планує підтримати вступ України в НАТО

На засіданні ради оборони в Єлисейському палаці французька влада розглядала можливість приєднання України до НАТО. Раніше Франція, США і Німеччина обережно ставилися до такої ідеї, проте зараз Париж хоче посилити тиск на росію.
Про це пише Le Monde.
Напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі Франція обирає відстоювати перспективу вступу України до Атлантичного альянсу, щоб вплинути на повномасштабну російсько-українську війну й змусити сторони почати переговори.
За даними джерел, у Єлисейському палаці вважають, що коли Україна отримає перспективу приєднання до НАТО, то це знеохотить росію продовжувати війну, а Україну мотивуватиме сісти за стіл переговорів.
- Президент Польщі Анджей Дуда закликає прийняти Україну до НАТО. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вважали за краще поговорити про гарантії безпеки.
- У квітні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, щоб це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- За даними газети The Wall Street Journal, гарантами безпеки для України до її вступу в НАТО можуть стати США, Велика Британія, Німеччина і Франція. Це буде так званою «ізраїльською моделлю безпеки».
- Газета The New York Times 14 червня писала, що серед країн-членів НАТО розгорілися дебати, які чинять тиск на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав значно швидший і надійніший шлях до членства для України.
- Тим часом The Financial Times писала, що США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.