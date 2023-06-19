Без суворої економії Кривий Ріг може залишитися без води вже за три тижні

Без дотримання режиму суворої економії Кривий Ріг може залишитися без водопостачання вже за три тижні через обміління Каховського водосховища.

Про це 19 червня повідомив очільник громадської організації «Рада оборони Кривого Рогу» Олександр Вілкул.

«Чи можемо ми не заощаджувати воду? Ні. Інакше вона гарантовано закінчиться за три тижні. Шляхом суворої економії ми маємо шанс дотягнути до реалізації проєктів з перекидання води», — написав Олександр Вілкул.

За його словами, щоб компенсувати надходження води, втрачене через підрив Каховської ГЕС, потрібно 11 мільйонів кубометрів на місяць. Воду з шахт не можна використовувати, адже вона дуже високомінералізована.

Зараз шукають технічне рішення, як зробити погодинну подачу води для всіх. Точково вже відкривають свердловини, наприклад, бювет на Інгульці, але глобально це проблему не вирішить.

Після руйнування Каховської ГЕС та обміління водосховища без дніпровської води залишилося 550 тисяч із 800 тисяч жителів.