Associated Press: За понад тиждень до підриву Каховської ГЕС на ній припаркували машину з вибухівкою

За девʼять днів до підриву Каховської ГЕС на ній помітили припаркований автомобіль із вибухівкою.

Про це повідомляє агентство Associated Press, яке отримало ексклюзивні фотографії з безпілотників і поспілкувалось з українськими військовими.

Видання отримало знімок з українського дрона, який датований 28 травня. На ньому — машина, припаркована на греблі. Її дах розкритий, видно, що всередині бочки, одна з яких, схоже, поєднана із фугасом, а дріт йде до окупованого берега річки. Невідомо, скільки часу машина простояла на греблі.