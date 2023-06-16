Росія знову атакувала Україну. ППО збила шість «Кинджалів»

Росія вдень 16 червня знову атакувала Україну ракетами. Протиповітряна оборона збила:

шість «Кинджалів»;

два «Калібри»;

два розвідувальні дрони.

Київська міська військова адміністрація зазначила, що все це збили в повітряному просторі Києва та області. Очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів Київщини упали уламки ракети на житловий будинок, є постраждалі.

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Вибухи лунали і в Києві. Атака відбулася під час візиту до столиці африканської делегації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України — це меседж Африці: «росія прагне лише війни, а не миру».