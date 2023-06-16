Росія знову атакувала Україну. ППО збила шість «Кинджалів»

Росія вдень 16 червня знову атакувала Україну ракетами. Протиповітряна оборона збила:
- шість «Кинджалів»;
- два «Калібри»;
- два розвідувальні дрони.
Київська міська військова адміністрація зазначила, що все це збили в повітряному просторі Києва та області. Очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів Київщини упали уламки ракети на житловий будинок, є постраждалі.
Вибухи лунали і в Києві. Атака відбулася під час візиту до столиці африканської делегації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України — це меседж Африці: «росія прагне лише війни, а не миру».
- 16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Їх мають доставити «без зволікань».
- 4 травня 2023 року ППО вперше збила російську ракету «Кинджал». Тоді цей «Кинджал» летів у комплекс Patriot і хотів збити його.
- 16 травня була масована атака, тоді російська ракета все ж пошкодила Patriot, але не знищила його. За кілька днів комплекс відновили.