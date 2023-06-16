До Києва прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса — він обговорить із Зеленським «мирну ініціативу»

До Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським для обговорення «мирної ініціативи».
Президента зустрів спецпредставник України в справах Африки та Близького Сходу Максим Субх і посол ПАР в Україні Андрес Гроневальд.
Візит Рамафоси відбувається в межах так званої африканської миротворчої місії, участь у якій беруть президенти ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго.
Наступного дня всі вони відвідають і Санкт-Петербург.
Французький торговець Жан-Ів Олівʼє виступає посередником в африканській дипломатичній місії, яка хоче посприяти закінченню російсько-української війни.
- Делегація з шести африканських лідерів планує провести перемовини в Києві та Москві, щоб «ініціювати мирний процес». Вона планує обговорити, як в умовах санкцій платити росії за добрива, що їх потребує Африка, а також як полегшити транзит агропродукції з України. Крім цього, африканські лідери торкнуться й теми обміну полоненими.
- У середині травня президент ПАР Сиріл Рамафоса ініціював «мирну ініціативу», щоб допомогти завершити війну в Україні. Для цього він запропонував сформувати африканську делегацію та відвідати Київ і Москву. В Офісі президента України підтвердили, що Зеленський привітав таку мирну ініціативу, готовий прийняти африканських лідерів і розповісти їм про свою формулу миру.
- 17 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що «зернову угоду» продовжили на два місяці. Це дозволить і надалі вивозити агропродукцію з українських портів. Водночас росія продовжує вимагати, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив.