До Києва прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса — він обговорить із Зеленським «мирну ініціативу»

До Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським для обговорення «мирної ініціативи».

Президента зустрів спецпредставник України в справах Африки та Близького Сходу Максим Субх і посол ПАР в Україні Андрес Гроневальд.

Візит Рамафоси відбувається в межах так званої африканської миротворчої місії, участь у якій беруть президенти ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго.

Наступного дня всі вони відвідають і Санкт-Петербург.

Французький торговець Жан-Ів Олівʼє виступає посередником в африканській дипломатичній місії, яка хоче посприяти закінченню російсько-української війни.