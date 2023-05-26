FT: Приїзд делегації з Африки до України і рф влаштувує француз Жан-Ів Олівʼє. Він багато разів допомагав вирішувати африканські конфлікти

Французький торговець Жан-Ів Олівʼє виступає посередником у африканській дипломатичній місії, яка хоче посприяти закінченню російсько-української війни.

Про це пише Financial Times.

Жан-Ів Олівʼє запевняв, що використовував свої ділові та політичні контакти для обміну полоненими, виведення військ і припинення вогню в деяких із найзапекліших конфліктів в Африці. Також він був нафтовим брокером у Республіці Конго, консультантом російської компанії «Росатом».

Зараз 78-річний Олівʼє прагне спонукати президента України Володимира Зеленського і президента росії путіна почати переговори. За фундамент до них він обрав дискусії на тему зерна, добрив та обміну полоненими.

«Я зіграю [Генрі] Кіссінджера, — сказав він. — Найважливіше в будь-яких переговорах — зібрати людей і поговорити про щось».

Лідери України та росії вже погодилися зустрітися з делегацією Єгипту, Сенегалу, Республіки Конго, Південної Африки, Замбії та Уганди. За словами Олівʼє, ці країни мають повне право бути посередниками, оскільки «єдиний континент, який дійсно страждає, це Африка», мовляв, «якщо наступного року не буде врожаю через відсутність добрив, мільйони людей помруть».

Він наголосив, що Чорноморська зернова ініціатива «дуже крихка», тому для Африки важливо, аби російський експорт добрив відновився в обмін на кращу угоду щодо експорту українського зерна.

«Swift не повернуть для всієї росії — ми не просимо про це [...], але доступ потрібно встановити за допомогою спеціальних банківських каналів, зокрема для добрив», — додав Олівʼє.

У підсумку Жан-Ів Олів’є зазначив, що бачить прогрес у згоді України та росії провести розмову з африканськими лідерами.