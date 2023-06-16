Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot

Німеччина «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Їх мають доставити «без зволікань».

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє ntv.

Це «дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни», сказав Пісторіус.

Ракети будуть доставлені в Україну «без зволікань».

Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одна від США, друга від Німеччини спільно з Нідерландами.