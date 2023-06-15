Міністр оборони ПАР заявила, що немає потреби розслідувати можливі поставки зброї до росії через судно Lady R

Міністр оборони Південної Африки Тенді Модісе заявила, що немає потреби в комісії, яка збиралась розслідувати можливі поставки зброї до росії через судно Lady R.

Про це повідомляє південноафриканське видання Eyewitness News.

Міністр відповідала на запитання депутатів у межах групи з питань миру та безпеки, де її знову допитували про швартування російського корабля. Модісе заявила, що в грудні 2022 року на судно не вантажили зброю, а відвантажували зброю, яку ПАР замовила ще у 2018 році.

«Ми не зробили нічого поганого. Ми замовили та отримали партію», — заявила міністр оборони. Вона додала, що в розслідуванні, яке ініціював президент, немає потреби.

«Нам не потрібна судова комісія з розслідування, щоб сказати нам, що ми знаємо або чого ми не знаємо», — додала Модісе.