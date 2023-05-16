Російський підсанкційний корабель Lady R вільно заходить у багато портів світу. Можливо, він привіз у росію зброю з Південної Африки (і ще не раз привезе). Ось його маршрут

На лівій картинці — посли України і США. Підписано: «Президент Рамафоса, ми впевнені, що ви надали путіну зброю! Чому ви не можете дати чіткої відповіді?!» На правій картинці — путін і Рамафоса. Daily Maverick / «Бабель»

Що це за корабель, Lady R?

Великий вантажний корабель, який для росії побудували в Туреччині ще у 2004 році. Судно належить російській компанії «Трансморфлот», яка нещодавно перейменувалася на MG-FLOT. Це одна з семи компаній, проти яких у травні 2022 року Міністерство фінансів США ввело санкції через війну. Під санкції потрапив увесь флот MG-FLOT ― 16 суден. Серед них і судно Lady R — воно не раз перевозило зброю.

Компанія формально належить члену Компартії росії Сергію Власенку, раніше він був депутатом і заступником голови Астраханської держдуми. Інформації про його звʼязки з Міноборони росії знайти не вдалося. Власенко служив на флоті і має 13 років капітанського стажу, ходив у закордонні плавання, а потім у приватній суднохідній компанії очолював службу морської безпеки.

Попри санкції Lady R продовжувала перевезення, її бачили в портах Олександрії в Єгипті, в індійській Калькутті (цей порт неодноразово був у новинах про поставки й контрабанду зброї) та у ще одному портовому місті Індії ― Коті. Потім корабель повертався в російський порт базування в Новоросійську.

Очевидці зробили чимало фото Lady R, поки судно стояло на військовій базі в Саймонстауні. Це одне з них. Insider / «Бабель»

Який був маршрут у судна?

Російський корабель вирушив із Новоросійська 3 жовтня 2022 року в порт Ломе, щорозташований в африканській країні Того. Уже 8―10 жовтня корабель пройшов обидві турецькі протоки ― Босфор і Дарданелли, зробив недовгу зупинку в порту Олександрії в Єгипті, пройшов Гібралтар 19 жовтня 2022 року і став рухатись уздовж західного берега Африки. В останній день жовтня Lady R зупинилася в порту призначення Ломе в Того. За кілька днів корабель попрямував у порт Дуала в Камеруні, де простояв з 18 до 23 листопада.

Звідти вирушив у напрямку Південно-Африканської Республіки. Третього грудня він прибув у район порту Кейптауну, але там не зупинився і пішов далі до мису Доброї Надії, де в порушення всіх встановлених правил судноплавства вимкнув маячок.

Як пояснив «Бабелю» керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, між відмітками на карті за 3 грудня і 10 грудня приблизно 100 миль, таку відстань судно цього типу проходить максимум за 10 годин, отже можна стверджувати, що воно тиждень перебувало в районі Кейптауну, там його і сфотографували.

У районі мису Доброї Надії судно з вимкненим маячком змінило курс, повернулося на захід і зайшло в порт Саймонстауну, де розміщена головна військово-морська база Військово-морських сил ПАР. Корабель заходив і швартувався в порту таємно і в повній темряві ― у цей час на військовій базі та в місті планово відключили світло.

Корабель розвантажували й завантажували теж вночі — 8 грудня. Очевидці не бачили, що було в контейнерах.

Маршрут Lady R. Його допоміг побудувати головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко. «Бабель»

Девʼятого грудня 2022 року о 06:30 корабель вирушив з порту в Саймонстауні в Мозамбік, де, ймовірно, заправився. Мозамбік — одна з найбідніших країн Африки. За словами співрозмовника «Бабеля» в дипломатичних колах, Мозамбік навряд чи вантажив зброю, бо зараз він є непостійним членом Ради Безпеки ООН і намагається займати нейтральну позицію. Далі корабель дійшов до порту в Судані, де, очевидно, теж заправився і через Суецький канал і води Туреччини увійшов до Чорного моря. Двадцятого лютого він повернувся в порт Новоросійська.

Нейтралітет ПАР чи «нейтралітет» У лютому 2023 року росія, Китай та ПАР провели спільні військово-морські навчання. США їх розкритикували. Усередині країни опозиція заявила, що навчання ставлять під питання нейтралітет країни.

Від початку вторгнення росії до України в 2014 році Південно-Африканська Республіка традиційно утримується під час голосувань за проукраїнські резолюції.

За словами співрозмовника «Бабеля», у керівника ПАР Рамафоси з путіним є особисті стосунки, але на чому вони базуються — невідомо.

ПАР входить до економічного союзу БРІКС разом із росією. Наступний саміт має відбутися в Йоганнесбурзі. ПАР просить путіна не приїжджати, а включитися онлайн, щоби владі не довелося його арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

То що ж було на кораблі?

Опозиціонер, якого називають тіньовим міністром оборони в ПАР, Кобус Маре каже, що контейнери, які вантажили на Lady R, ретельно охороняли озброєні військові. Це відбувалося на військовій базі, тож виникли серйозні припущення ― що це зброя для росії.

Південно-Африканська Республіка виробляє багато різних видів зброї: пістолети, гвинтівки, кулемети, артилерійські гармати, бронемашини піхоти, танки, літаки й гелікоптери. Але щоб їх купити, потрібно навчитися ними користуватися.

У 2021 році росія активно продавала Південно-Африканській Республіці свою зброю і, зокрема, такі необхідні зараз самій росії боєприпаси. Тому не виключено, що росія хотіла викупити назад власну зброю. У тому, що на борт Lady R завантажили російські боєприпаси, переконаний і американський посол у Південній Африці.

Зараз, поки у ПАР проводять розслідування, чи міг корабель перевозити зброю, Lady R знову вийшла у плавання. Цього разу в бік Індії.