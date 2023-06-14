Каховське водосховище втратило вже 70% води

Каховське водосховище за попередніми підрахунками втратило вже близько 70% обʼєму води.

Про це 14 червня повідомило «Укргідроенерго».

Її рівень нижчий за критичні відмітки, тому водозабір для потреб низки районів уже неможливий.

Загалом на Херсонщині вода продовжує відступати від населених пунктів. Станом на ранок 14 червня середній рівень підтоплення становить 2,13 метрів — це на 32 сантиметра менше, чим 13 червня (динаміка на спад води зберігається).

Підтоплені — 28 населених пунктів, повністю вода відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка. Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі домів.