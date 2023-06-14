Каховське водосховище втратило вже 70% води

Каховське водосховище за попередніми підрахунками втратило вже близько 70% обʼєму води.
Про це 14 червня повідомило «Укргідроенерго».
Її рівень нижчий за критичні відмітки, тому водозабір для потреб низки районів уже неможливий.
Загалом на Херсонщині вода продовжує відступати від населених пунктів. Станом на ранок 14 червня середній рівень підтоплення становить 2,13 метрів — це на 32 сантиметра менше, чим 13 червня (динаміка на спад води зберігається).
Підтоплені — 28 населених пунктів, повністю вода відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка. Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі домів.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Загинули щонайменше 10 людей, на окупованому лівобережжі ситуація гірша, росіяни туди не пускають ООН.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.