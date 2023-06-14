ООН: Підрив Каховської ГЕС створить величезні проблеми для продовольчої безпеки у світі

Організація Обʼєднаних Націй заявила, що підрив Каховської ГЕС на Херсонщині вплине на глобальну продовольчу безпеку і призведе до зростання цін на продукти.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, цитує Reuters.

Через підрив греблі прорвало 18 кубічних кілометрів води. Гріффітс заявив, що вплив на продовольчу безпеку може бути значним.

«Це головний зерновий район країни, він є житницею не тільки для України, а й для всього світу. У нас вже є труднощі з продовольчою безпекою, і я впевнений, що ціни на продукти обовʼязково зростуть. Майже неминуче, що ми зіткнемося з величезними проблемами при збиранні врожаю та посіві наступного врожаю. І тому ми побачимо величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, ось що станеться», — заявив Гріффітс.

Гріффітс також заявив, що збитки такого масштабу для громадянської інфраструктури повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевські конвенції.