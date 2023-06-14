ООН: Підрив Каховської ГЕС створить величезні проблеми для продовольчої безпеки у світі

Організація Обʼєднаних Націй заявила, що підрив Каховської ГЕС на Херсонщині вплине на глобальну продовольчу безпеку і призведе до зростання цін на продукти.
Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, цитує Reuters.
Через підрив греблі прорвало 18 кубічних кілометрів води. Гріффітс заявив, що вплив на продовольчу безпеку може бути значним.
«Це головний зерновий район країни, він є житницею не тільки для України, а й для всього світу. У нас вже є труднощі з продовольчою безпекою, і я впевнений, що ціни на продукти обовʼязково зростуть. Майже неминуче, що ми зіткнемося з величезними проблемами при збиранні врожаю та посіві наступного врожаю. І тому ми побачимо величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, ось що станеться», — заявив Гріффітс.
Гріффітс також заявив, що збитки такого масштабу для громадянської інфраструктури повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевські конвенції.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Загинули щонайменше 10 людей, на окупованому лівобережжі ситуація гірша, росіяни туди не пускають ООН.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.