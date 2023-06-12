Помер колишній премʼєр Італії Сільвіо Берлусконі

В Італії на 87-му році життя помер колишній премʼєр-міністр Сільвіо Берлусконі. Про це повідомила газета Corriere della Sera.

У квітні сам Берлусконі підтвердив, що у нього лейкемія. У січні 2021 року його терміново доправили в лікарню Монако через загострення проблем із серцем, у вересні 2020-го Берлусконі заразився коронавірусом і назвав це «одним із найсильніших випробувань». У 2016 році Берлусконі переніс серйозну операцію на серці, а також вилікувався від раку простати.