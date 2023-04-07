Лікар експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі підтвердив діагноз. У політика лейкемія

Лікар колишнього премʼєр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі підтвердив, що інформація щодо діагнозу політика і його перебування у реанімації — це правда.

Про це пише The Guardian.

86-річний Берлусконі, за словами його лікаря Альберто Зангрілло, певний час лікується від лейкемії, частиною якої стала легенева інфекція.

Також він додав, що хвороба експремʼєра Італії не «гостра», а сам політик «добре реагує» на лікування.