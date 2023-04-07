Лікар експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі підтвердив діагноз. У політика лейкемія

Лікар колишнього премʼєр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі підтвердив, що інформація щодо діагнозу політика і його перебування у реанімації — це правда.
Про це пише The Guardian.
86-річний Берлусконі, за словами його лікаря Альберто Зангрілло, певний час лікується від лейкемії, частиною якої стала легенева інфекція.
Також він додав, що хвороба експремʼєра Італії не «гостра», а сам політик «добре реагує» на лікування.
- У лютому 2023 року колишній премʼєр Сільвіо Берлусконі розкритикував премʼєра Італії Джорджу Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він звинуватив Україну в тому, що вона «нападала на Донбас», і закликав припинити підтримку української армії.
- У січні 2021 року експремʼєра Італії терміново доправили в лікарню Монако через загострення проблем із серцем.
- У вересні 2020-го Берлусконі заразився коронавірусом. Він лікувався у шпиталі і заявив, що COVID-19 для нього став одним із найсильніших випробувань.
- У 2016 році голова опозиційної партії Forza Italia переніс серйозну операцію на серці, а також вилікувався від раку простати.