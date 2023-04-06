Експремʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив у реанімацію. Йому діагностували лейкемію

Італійський політик, 86-річний Сільвіо Берлусконі, лежить у реанімації в Мілані через пневномію. Після госпіталізації у нього виявили лейкемію.
Про це пише Sky News з посиланням на власні джерела та італійська газета Corriere della Serra.
Прессекретар експремʼєра Паоло Руссо не заперечив інформацію медіа, але додав, що не може говорити про стан здоровʼя Берлусконі. Також не спростував повідомлення про лейкемію і другий речник політика.
Брат Берлусконі сказав, що стан експремʼєра «стабільний».
- У лютому 2023 року колишній премʼєр Сільвіо Берлусконі розкритикував премʼєра Італії Джорджу Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він звинуватив Україну в тому, що вона «нападала на Донбас», і закликав припинити підтримку української армії.
- У січні 2021 року експремʼєра Італії терміново доправили в лікарню Монако через загострення проблем із серцем.
- У вересні 2020-го Берлусконі заразився коронавірусом. Він лікувався у шпиталі і заявив, що COVID-19 для нього став одним із найсильніших випробувань.
- У 2016 році голова опозиційної партії Forza Italia переніс серйозну операцію на серці, а також вилікувався від раку простати.