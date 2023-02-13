Берлусконі розкритикував премʼєрку Італії за зустріч із Зеленським та сказав, що Україна «нападала на Донбас». У МЗС відреагували

Італійський політик та колишній премʼєр Сільвіо Берлусконі розкритикував премʼєрку Італії Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він звинуватив Україну в тому, що вона «нападала на Донбас», і закликав припинити підтримку української армії.

Про це пише Domani.

Він заявив, що якби Україна припинила «атакувати Донбас», то російського вторгнення не було б. Тому Берлусконі оцінює діяльність Зеленського «негативно».

Також Берлусконі заявив, що єдиний шлях досягти миру — це пообіцяти Україні величезні гроші на відновлення інфраструктури в обмін на припинення вогню.

На такі заяви політика відреагували в Офісі премʼєрки Джорджії Мелоні. Там наголосили, що країна твердо підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії.

«Це чітко передбачено в програмі і підтверджено всіма голосуваннями парламентської більшості», — заявили в італійському уряді.

Також на заяви Берлусконі відреагував і речник МЗС України Олег Ніколенко. Він нагадав, як італійський політик свого часу цілував руки лівійському диктаторові Муаммару Каддафі, щоб продемонструвати лояльність.

«Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента — спроба поцілувати руки путіна, які по лікті в крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Водночас італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність,» — зазначив він.