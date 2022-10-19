Експремʼєр Італії Сільвіо Берлусконі звинуватив Володимира Зеленського у війні в Україні

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував президента України Володимира Зеленського та звинуватив у війні українську владу.

Про це свідчить аудіозапис, опублікований італійським виданням LaPresse.

На ньому Берлусконі розповідає, як, на його думку, почалася війна в Україні.

«Це було так: у 2014 році в Мінську, білорусь, була підписана угода між Україною та двома новоутвореними республіками Донбасу про мирну угоду без нападу однієї на іншу. Україна відкидає цей договір до біса через рік і починає атакувати кордони двох республік. Дві республіки несуть втрати серед військових, мені кажуть, до 5-6-7 тисяч загиблих», — сказав експремʼєр Італії.

Далі, як вважає Берлусконі, прийшов Зеленський і «потроїв атаки на дві республіки», що змусило їх звернутися по допомогу до путіна.

«У розпачі обидві республіки... відправляють делегацію до Москви... і нарешті вдається поговорити з путіним. Вони кажуть: «Володимир, ми не знаємо, що робити, ти захищаєш нас».

За словами Берлусконі, путін пручався, зазнавав сильного тиску з боку усієї росії та все ж таки вирішив розпочати «спецоперацію».

«Він увійшов в Україну і зіткнувся з непередбачуваною ситуацією опору з боку українців, які на третій день почали отримувати гроші та зброю від Заходу. І війна замість двотижневої операції стала війною двохсот років. Отже, така ситуація з війною в Україні», — зазначив колишній італійський премʼєр.

Він додав, що не знає, як путін і Зеленський можуть сісти за стіл переговорів.

«Тому що немає можливого шляху. Зеленський, на мою думку... забудьте про це, я не можу сказати», — підсумував Берлусконі.

«Сьогодні, на жаль, у західному світі немає лідерів, їх немає в Європі та Сполучених Штатах Америки. Я не кажу вам те, що знаю, але справжніх лідерів немає. Я змушую вас посміхатися? Єдиний справжній лідер - це я ... », — додав він.

Після оприлюднення аудіозапису Берлусконі зателефонував журналістам і сказав, що «записані слова мають бути оформлені у більш широкому контексті».

На слова Берлусконі відреагувала очільниця партії «Брати Італії» Джорджа Мелоні, чия політсила у складі коаліції здобула перемогу на нещодавніх виборах. Очікується, що вже найближчим часом вона стане новим премʼєр-міністром країни.

«Я маю намір очолити уряд з чіткою та недвозначною зовнішньополітичною лінією. Італія має повне право з високо піднятою головою бути частиною Європи та Атлантичного альянсу Будь-хто, хто не погоджується з цим наріжним каменем, не зможе бути частиною уряду. Італія з нами в уряді ніколи не буде слабкою ланкою Заходу, ненадійною нацією, яка так до вподоби багатьом нашим недоброзичливцям», — зазначила Мелоні.