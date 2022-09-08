«Щоб що?» В Офісі президента відреагували на пропозицію Берлусконі разом із Меркель бути посередником у переговорах України та рф

Колишній премʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що міг би виступити посередником у переговорах між Україною та росією.

Про це пише Corriere Della Sera.

«Тільки один спосіб завершити війну в Україні — за допомогою посередництва. Знайти одного-двох протагоністів..., близьких до путіна і здатних вплинути на Зеленського, щоб переконати їх двох дійти згоди», — сказав Берлусконі під час запису програми, яка вийшла на Rai1.

Він додав, що другим посередником могла б бути колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель.

«Я думаю, що пані Ангела Меркель на моєму місці або зі мною могла б бути посередником у діалозі з путіним. З нею я почувався б здатним спробувати його переконати», — зазначив Берлусконі.

В Офісі президента відреагували на цю пропозицію. Радник глави ОП Михайло Подоляк висловився у своєму Twitter: