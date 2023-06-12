Джерела «Бабеля»: Офіс президента планує поставити свою людину на місце Кличка в КМДА, найбільш імовірний кандидат — міністр Камишін

Офіс президента планує поставити свою людину на місце Віталія Кличка в Київську міську державну адміністрацію. Зараз найбільш імовірний кандидат — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, саме тому ОП активно інтегрує його в життя столиці.

Про це «Бабелю» повідомив близький до Кличка співрозмовник.

Кілька співрозмовників в оточенні Кличка говорять, що міністр подає інформацію в такому ключі, щоб зменшити рейтинг мера і збільшити свій.

«Камишін під час цих перевірок влаштовував «95 квартал». В одному з укриттів побачив піаніно, запропонував меру зіграти, той відповів, що не буде робити концерти», — каже соратник Кличка і додає, що ніякого прямого діалогу у мера з президентом, Андрієм Єрмаком або Олексієм Кулебою зараз немає.