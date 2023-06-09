Розкрадання бюджетних грошей на ремонт укриттів Києва: прокуратура викрила начальника управління Святошинської РДА та підрядника

Київська міська прокуратура викрила начальника управління будівництва, архітектури й землекористування Святошинської РДА Андрія Кучерявого та підрядника на розкраданні 800 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів,
Їм повідомили про підозру в розтраті й привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Санкція статті — від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Зараз фігурантам обирають запобіжний захід.
Правоохоронці й експерт-будівельник оглядали укриття у Святошинському районі столиці, на капітальний ремонт якого з бюджету виділили гроші. Вони зафіксували, що роботи виконали не в повному обсязі, неякісно, зокрема з використанням легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також за завищеною вартістю.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- В Україні та столиці після цього за дорученням президента почали перевіряти укриття. Станом на 9 червня в Києві перевірили 91% від загального фонду укриттів: з вільним доступом залишається менше за половину укриттів, у належному стані ще менше.
- 2 червня прокуратура почала розслідувати розкрадання бюджетних 1,2 мільярда гривень, які виділили на ремонт укриттів у столиці.
- 8 червня Київська міська рада виділила ще 750 мільйонів гривень на ремонт укриттів. Більшу частину коштів вона спрямує до київських районних державних адміністрацій. Також у Києві планують оснастити близько 3 тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відчинення, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантований.