Україна направила ноту до Єврокомісії через її дозвіл «Росатому» добудувати АЕС в Угорщині

Україна направила ноту до Європейської комісії щодо можливої активізації співпраці ЄС в атомній енергетиці з рф, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Це стосується дозволу, який отримав «Росатом» від Єврокомісії, на подальшу участь у добудові єдиної угорської атомної електростанції «Пакш».

Шмигаль назвав «Росатом» частиною «путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні обʼєкти». І наголосив на підриві Каховської ГЕС та окупації росією Запорізької АЕС.

Українська сторона очікує, що Єврокомісія перегляне рішення про продовження будівництва АЕС в Угорщині у співпраці з російською атомною компанією. Також Україна закликає посилити санкції Європейського Союзу проти росії у сфері атомної енергетики.