FT: Франція може витіснити росію з будівництва АЕС в Угорщині

Угорщина розпочала перемовини з Францією про збільшення її участі в проєкті розширення угорської атомної електростанції «Пакш». Наразі цим майже повністю займається російська компанія «Росатом».

Про це з посиланням на джерела пише The Financial Times.

Загальна вартість проєкту «Пакш ІІ» становить близько €12 мільярдів. Він здійснюється під керівництвом «Росатому» і переважно за кредитні кошти від росії.

Водночас французька компанія Framatome є субпідрядником «Росатому» в Угорщині — їй доручили постачити системи управління для станції разом із німецькою компанією Siemens.

Останніми тижнями Угорщина почала перемовини з Францією про перегляд участі рф у будівництві станції. Будапешт поки не готовий повністю відмовитися від співпраці з «Росатомом» та замінити конструкцію реактора, оскільки на це можуть піти роки. Але чим довше триває війна в Україні та санкції проти рф, тим більша вірогідність, що участь росії можуть припинити.

«Пакш» — єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

Російська атомна галузь приносить рф найбільші доходи поруч із нафтогазовою галуззю. Росія — одна з небагатьох країн світу, яка має проєкти та потужності для виробництва ядерних реакторів, будівництва АЕС, а також їхнього ремонту, поставок обладнання та ядерного палива.