PAP: Санкції проти «Росатому» блокують Угорщина, Франція і Болгарія

Три країни блокують санкції проти «Росатому» — це Угорщина, Франція і Болгарія, пише польська агенція PAP.

Джерело в керівництві ЄС розповіло, що «Росатом» розуміє свою захищеність і почав активну діяльність у сферах, не повʼязаних з атомною енергетикою. Три згадані країни залежать від російського ядерного сектора і палива зокрема. Поки лише Болгарія домовляється з альтернативними виробниками.

«Найбільшим прихильником співпраці з «Росатомом» у ядерній енергетиці є Франція. Найгучніші — угорці, які, коли йдеться про санкції проти «Росатому», посилаються на національну безпеку. Болгарія також каже про занепокоєння щодо безпеки постачання», — сказав співрозмовник агентства.

Постійний представник Польщі у ЄС Анджей Садось наголосив, що його країна виступає за запроваждення санкцій проти російської атомної енергетики.

«Це один із польських постулатів. Ми над цим працюємо у тісній взаємодії з українською стороною. Ми також зазначаємо, що «Росатом» починає використовувати своєрідний імунітет, поширюючи діяльність на інші сфери», — сказав він.