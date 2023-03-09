PAP: Санкції проти «Росатому» блокують Угорщина, Франція і Болгарія

Три країни блокують санкції проти «Росатому» — це Угорщина, Франція і Болгарія, пише польська агенція PAP.
Джерело в керівництві ЄС розповіло, що «Росатом» розуміє свою захищеність і почав активну діяльність у сферах, не повʼязаних з атомною енергетикою. Три згадані країни залежать від російського ядерного сектора і палива зокрема. Поки лише Болгарія домовляється з альтернативними виробниками.
«Найбільшим прихильником співпраці з «Росатомом» у ядерній енергетиці є Франція. Найгучніші — угорці, які, коли йдеться про санкції проти «Росатому», посилаються на національну безпеку. Болгарія також каже про занепокоєння щодо безпеки постачання», — сказав співрозмовник агентства.
Постійний представник Польщі у ЄС Анджей Садось наголосив, що його країна виступає за запроваждення санкцій проти російської атомної енергетики.
«Це один із польських постулатів. Ми над цим працюємо у тісній взаємодії з українською стороною. Ми також зазначаємо, що «Росатом» починає використовувати своєрідний імунітет, поширюючи діяльність на інші сфери», — сказав він.
- У новому пакеті санкцій Україна наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» і на забороні імпорту скрапленого газу з росії. Окрім того, Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», призупинити права росії в МАГАТЕ та повністю заборонити російську пропаганду в країнах ЄС.
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики.
- Минулого місяця газета The Washington Post писала, що російська держкомпанія «Росатом» може імпортувати іноземні матеріали та електроніку для російських виробників ракет, снарядів та бронетехніки.