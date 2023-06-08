WSJ: Китай розмістить базу для стеження за США на Кубі — за 160 кілометрів від штату Флорида

Китай заплатить Кубі кілька мільярдів доларів, щоб створити на острові базу радіоелектронної розвідки.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

Сторони погодилися, що Китай за допомогою засобів стеження буде перехоплювати електронні повідомлення, прослуховувати дзвінки зі США та відслідковувати рух військових кораблів з території Куби.

Газета наголошує, що база розташовуватиметься близько 160 кілометрів від штату Флорида, де є американські військові бази.

Реакція США на такі плани поки що невідома.