WSJ: Китай розмістить базу для стеження за США на Кубі — за 160 кілометрів від штату Флорида

Китай заплатить Кубі кілька мільярдів доларів, щоб створити на острові базу радіоелектронної розвідки.
Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.
Сторони погодилися, що Китай за допомогою засобів стеження буде перехоплювати електронні повідомлення, прослуховувати дзвінки зі США та відслідковувати рух військових кораблів з території Куби.
Газета наголошує, що база розташовуватиметься близько 160 кілометрів від штату Флорида, де є американські військові бази.
Реакція США на такі плани поки що невідома.
- Напруженість у відносинах між Китаєм і США посилилася після того, як 3 серпня 2022 року на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай, а президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- Директор ЦРУ Білл Бернс у травні таємно відвідав Китай для переговорів з офіційними особами, оскільки Вашингтон наполягає на взаємодії з Пекіном на високому рівні для стабілізації відносин.