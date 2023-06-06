Легіон «Свобода росії» показав відео ймовірної ліквідації російського полковника Стесєва. РДК заявляє про захоплення Нової Таволжанки

Легіон «Свобода росії» опублікував відео з імовірного місця ліквідації російського полковника — старшого оперативного угруповання «Бєлгород», Андрія Стесєва. На кадрах видно тіло в російській військовій формі та розстріляну автівку з літерою Z на дверях. Обличчя загиблого та його документи у відео не показують.
Про загибель Стесєва в російському селі Нова Таволжанка в Бєлгородській області, де легіон разом із «Російським добровольчим корпусом» ведуть бої, напередодні повідомляла українська розвідка.
Щодо села Нова Таволжанка, РДК заявляє про повне взяття його під свій контроль. Тим часом влада Бєлгородщини визнає, що не може ввійти в населений пункт.
Бойові дії на території Бєлгородської області продовжуються та, як пишуть російські добровольці, стають інтенсивнішими.
- Навесні 2023 року «Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода росії» кілька разів проникали на територію рф. 22–23 травня вони здійснили рейд у Бєлгородську область і закликали росіян приєднуватися до боротьби з чинним режимом. У легіоні розповіли, що хочуть створити в Бєлгородській області демілітаризовану зону, звідки рф не зможе обстрілювати Україну.
- Як заявили в РДК, під час рейду добробати зайшли на 42 кілометри углиб території рф, але поки що не мають ресурсів, щоб повноцінно зайняти й утримувати територію. Також РДК і легіон повідомили, що захопили полонених і трофейну техніку. Втрати добробатів, за їхніми підрахунками, тоді сягали двох загиблих і приблизно 10 поранених.
- 26 травня легіон «Свобода росії» опублікував відео операції. На кадрах можна бачити знищення російської техніки і піхоти. Легіон наголошує на тому, що російські військові намагалися ховатися в домівках місцевих, які евакуювалися.
- У ніч проти 1 червня неподалік кордону України та росії почався бій біля російського населеного пункту Шебекіно. Російські Telegram-канали писали, що автомобільний пункт пропуску «Шебекіно» атакували за допомогою танків, а під час обстрілу один зі снарядів влучив у будівлю МВС.
- 4 червня РДК і легіон заявили, що в Бєлгородській області взяли в полон російських військових.