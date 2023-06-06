Легіон «Свобода росії» показав відео ймовірної ліквідації російського полковника Стесєва. РДК заявляє про захоплення Нової Таволжанки

Легіон «Свобода росії» опублікував відео з імовірного місця ліквідації російського полковника — старшого оперативного угруповання «Бєлгород», Андрія Стесєва. На кадрах видно тіло в російській військовій формі та розстріляну автівку з літерою Z на дверях. Обличчя загиблого та його документи у відео не показують.

Про загибель Стесєва в російському селі Нова Таволжанка в Бєлгородській області, де легіон разом із «Російським добровольчим корпусом» ведуть бої, напередодні повідомляла українська розвідка.

Щодо села Нова Таволжанка, РДК заявляє про повне взяття його під свій контроль. Тим часом влада Бєлгородщини визнає, що не може ввійти в населений пункт.

Бойові дії на території Бєлгородської області продовжуються та, як пишуть російські добровольці, стають інтенсивнішими.