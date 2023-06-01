У прикордонному російському Шебекіно почалися бої. РДК і «Свобода росії» оголосили операцію

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода росії», які, ймовірно, підпорядковані Головному управлінню розвідки України, оголосили про початок другої фази «звільнення» Бєлгородської області, опублікувавши відповідні відеозвернення. За словами бійців, вони йдуть у Шебекінському напрямку.
Оперштаб Бєлгородської області повідомляє про складну обстановку, обстріли та бої, проте запевняє, що «прориву ЗСУ немає». Губернатор області Вʼячеслав Гладков пише, що обстріли міста Шебекіно тривали всю ніч, нібито поранені вісім людей.
Російські Telegram-канали пишуть про бої в районі прикордонного пункту пропуску «Шебекіно» і вказують, що у «диверсантів» є танки.
- 22 травня РДК і легіон «Свобода росії» провели перший великий рейд в Бєлгородську область. Тоді вони зайняли села Козинка, Гора-Поділ і вели бої за місто Грайворон. Було оголошено, що російські повстанці звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів.
- Міноборони росії заявляло, що російські війська знищили понад 70 диверсантів, проте в РДК і легіоні це спростували. 23 травня активна фаза рейду завершилася. Повстанці заявили, що за час операції просунулися на 42 км углиб росії, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли трофейну техніку, зокрема БТР-82А. Їх втрати — двоє загиблих, 12 поранених.
- 26 травня легіон «Свобода росії» опублікував відео операції. На кадрах можна бачити знищення російської техніки і піхоти. Легіон наголошує на тому, що російські військові намагалися ховатися в домівках місцевих, які евакуювалися.