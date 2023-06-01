У прикордонному російському Шебекіно почалися бої. РДК і «Свобода росії» оголосили операцію

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода росії», які, ймовірно, підпорядковані Головному управлінню розвідки України, оголосили про початок другої фази «звільнення» Бєлгородської області, опублікувавши відповідні відеозвернення. За словами бійців, вони йдуть у Шебекінському напрямку.

Оперштаб Бєлгородської області повідомляє про складну обстановку, обстріли та бої, проте запевняє, що «прориву ЗСУ немає». Губернатор області Вʼячеслав Гладков пише, що обстріли міста Шебекіно тривали всю ніч, нібито поранені вісім людей.

Російські Telegram-канали пишуть про бої в районі прикордонного пункту пропуску «Шебекіно» і вказують, що у «диверсантів» є танки.