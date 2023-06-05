У росії вбили старшого оперативного угруповання «Бєлгород» Андрія Стесєва

У російському селі Нова Таволжанка, до якої напередодні здійснили рейд РДК і легіон «Свобода росії», ліквідували російського полковника Андрія Стесєва.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони України.

«Згідно з оперативною інформацією, в ніч з 04 на 05 червня в населеному пункті Нова Таволжанка вбито полковника гвардії Стесєва Андрія Васильовича — старше оперативне угруповання «Бєлгород», — ідеться в повідомленні ГУР.

У розвідці зазначають, що раніше він обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ рф.

Навесні 2023 року «Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода росії» кілька разів проникали на територію рф. 22–23 травня вони здійснили рейд у Бєлгородську область та закликали росіян приєднуватися до боротьби з чинним режимом. У легіоні розповіли, що хочуть створити в Бєлгородській області демілітаризовану зону, звідки рф не зможе обстрілювати Україну.

Як заявили в РДК, під час рейду добробати зайшли на 42 км углиб території рф, але поки що не мають ресурсів, щоб повноцінно зайняти й утримувати територію. Також РДК і легіон повідомили, що захопили полонених і трофейну техніку. Втрати добробатів, за їхніми підрахунками, тоді сягали двох загиблих і приблизно 10 поранених.

У ніч на 1 червня неподалік кордону України та росії почався бій біля російського населеного пункту Шебекіно. Російські Telegram-канали писали, що автомобільний пункт пропуску «Шебекіно» атакували за допомогою танків, а під час обстрілу один зі снарядів влучив у будівлю МВС.

4 червня РДК і легіон заявили, що в Бєлгородській області взяли в полон російських військових.