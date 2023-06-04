РДК і легіон «Свобода росії» набрали полонених у Бєлгородській області. Вони поповнять обмінний фонд України

«Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода росії» повідомили, що губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков не приїхав до храму в Новій Таволжанці, щоб забрати полонених російських військових. Тому їх передадуть Україні для поповнення обмінного фонду.

На відеозверненні лідера РДК Дениса Нікітіна можна побачити 10 полонених і ще двох поранених військових.

Вдень 4 червня РДК і легіон записали відео з двома полоненими, заявивши, що готові віддати їх в обмін на особисту зустріч із губернатором Бєлгородщини Гладковим.

У відеозверненні росіяни запросили Гладкова до храму в Новій Таволжанці за умови, що він приїде на кареті швидкої допомоги в супроводі лише водія і без зброї. З ним хотіли поспілкуватися про ситуацію в регіоні, «його майбутнє і майбутнє росії загалом».

Гладков погодився на зустріч, але на своїх умовах. Він сказав, що готовий приїхати на зустріч до пункту пропуску «Шебекіно» на українсько-російському кордоні. Зустріч Гладков призначив з 17:00 по 18:00.