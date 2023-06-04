Операція на Бєлгородщині: РДК і «Свобода росії» ведуть активні бої на підступах до Шебекіно

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода росії» продовжують операцію в Бєлгородській області рф. Вони повідомляють, що ведуть активні бої в районі Нової Таволжанки.

Легіон «Свобода росії» опублікував нове відео рейду.

Також росіяни пишуть, що їхні штурмові групи зайшли в передмістя міста Шебекіно.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков на тлі регулярних боїв у регіоні закликав місцевих тимчасово евакуюватися із Шебекінського округу. Він зазначив, що, мовляв, дві людини вже загинули в Безлюдівці і Новій Таволжанці.

Пообіді 4 червня Гладков додав, що над Бєлгородом працює російська протиповітряна оборона.