Операція на Бєлгородщині: РДК і «Свобода росії» ведуть активні бої на підступах до Шебекіно

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода росії» продовжують операцію в Бєлгородській області рф. Вони повідомляють, що ведуть активні бої в районі Нової Таволжанки.
Легіон «Свобода росії» опублікував нове відео рейду.
Також росіяни пишуть, що їхні штурмові групи зайшли в передмістя міста Шебекіно.
Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков на тлі регулярних боїв у регіоні закликав місцевих тимчасово евакуюватися із Шебекінського округу. Він зазначив, що, мовляв, дві людини вже загинули в Безлюдівці і Новій Таволжанці.
Пообіді 4 червня Гладков додав, що над Бєлгородом працює російська протиповітряна оборона.
- 1 червня у прикордонному російському Шебекіно почалися бої. РДК і «Свобода росії» оголосили операцію — другу фазу «звільнення» Бєлгородської області.
- 26 травня легіон «Свобода росії» опублікував відео операції. На кадрах можна бачити знищення російської техніки й піхоти. Легіон наголошує на тому, що російські військові намагалися ховатися в домівках місцевих, які евакуювалися.
- 22 травня РДК і легіон «Свобода росії» провели перший великий рейд в Бєлгородську область. Тоді вони зайняли села Козинка, Гора-Поділ і вели бої за місто Грайворон. Було оголошено, що російські повстанці звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів.
- Міноборони росії заявляло, що російські війська знищили понад 70 диверсантів, проте в РДК і легіоні це спростували. 23 травня активна фаза рейду завершилася. Повстанці заявили, що за час операції просунулися на 42 км углиб росії, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли трофейну техніку, зокрема БТР-82А. Їхні втрати — двоє загиблих, 12 поранених.