За тиждень до підриву Каховської ГЕС у росії дозволили не розслідувати аварії на небезпечних обʼєктах

За тиждень до підриву Каховської ГЕС у росії дозволили не розслідувати аварії на небезпечних промислових обʼєктах, які сталися внаслідок «воєнних дій, диверсій та терористичних актів».
На відповідну постанову на сайті російського уряду звернуло увагу російське видання The Insider. У ній мова йде про окуповані території України.
Постанова № 873 підписана російським премʼєром Михайлом Мішустіним і має назву «Про особливості застосування на територіях «ДНР», «ЛНР», Запорізької області та Херсонської області положень законодавства російської федерації у сферах промислової безпеки небезпечних виробничих обʼєктів та забезпечення безпеки гідротехнічних споруд».
Згідно із пунктом 10 цього документу, «до 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих обʼєктах та аварій гідротехнічних споруд, що відбулися внаслідок воєнних дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться». Постанова набувала чинності 31 травня.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
- Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав російську бригаду, яка може стояти за підривом ГЕС.