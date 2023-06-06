Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав російську бригаду, яка може стояти за підривом ГЕС

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що за даними української розвідки, за підривом Каховської ГЕС стоїть 205 мотострілецька бригада Збройних сил росії.
Про це він заявив в ефірі Breakfast Show.
«Це попередня інформація. Безумовно, зараз усе перевірятиметься. Вона [частина] локалізована там, відповідно, є попередні дані, що це представники 205 мотострілецької [частини]. Ми перевірятимемо, це попередня інформація», — заявив Михайло Подоляк.
Також Офіс генерального прокурора відкрив провадження через підрив греблі за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни — статті 441 і 438 Кримінального кодексу.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. «Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити росію, найбільшого терориста XXI століття, — це вигнати її з України», — написав він у Twitter.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила у підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.