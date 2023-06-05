«Плівки ОАСК»: Вищий антикорсуд закрив справу щодо ексголови Державної судової адміністрації Холоднюка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив провадження щодо колишнього голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка через сплив строків давності. Рішення ухвалили судді Віктор Ногачевський, Маркіян Галабала та Олена Танасевич.

Про це пише Центр протидії корупції.

Зеновію Холоднюку інкримінували зловживання впливом, що кваліфікується як нетяжкий злочин, строк давності якого становить три роки.

У грудні 2020 року Апеляція ВАКС скасувала частину підозри вже колишньому очільнику Державної судової адміністрації у перешкоджанні діяльності Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ст. 351-2 ККУ).

Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура підозрювали Зеновія Холоднюка у змові з головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком, за якою Холоднюк нібито сприяв призначенню лояльного члена ВККС, а сам нелегально залишався на посаді голови ДСА.

На цьому засіданні ВАКС також відмовився накласти штрафи на обвинувачених суддів ОАСК Євгенія Аблова та Ігоря Качура. Розгляд справи не продовжили, тому що на засідання не зʼявився обвинувачений Богдан Санін.