«Плівки ОАСК»: Вищий антикорсуд закрив справу щодо ексголови Державної судової адміністрації Холоднюка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив провадження щодо колишнього голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка через сплив строків давності. Рішення ухвалили судді Віктор Ногачевський, Маркіян Галабала та Олена Танасевич.
Про це пише Центр протидії корупції.
Зеновію Холоднюку інкримінували зловживання впливом, що кваліфікується як нетяжкий злочин, строк давності якого становить три роки.
У грудні 2020 року Апеляція ВАКС скасувала частину підозри вже колишньому очільнику Державної судової адміністрації у перешкоджанні діяльності Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ст. 351-2 ККУ).
Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура підозрювали Зеновія Холоднюка у змові з головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком, за якою Холоднюк нібито сприяв призначенню лояльного члена ВККС, а сам нелегально залишався на посаді голови ДСА.
На цьому засіданні ВАКС також відмовився накласти штрафи на обвинувачених суддів ОАСК Євгенія Аблова та Ігоря Качура. Розгляд справи не продовжили, тому що на засідання не зʼявився обвинувачений Богдан Санін.
- НАБУ підозрює суддів Окружного адмінсуду Вовка, Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура та Саніна в корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов голови суду Павла Вовка і суддів ОАСК. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. 21 липня НАБУ оприлюднило нові записи телефонних розмов Вовка.
- 1 вересня 2020 Вища рада правосуддя одностайно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного. Сам Вовк похвалив рішення ВРП і заявив, що іноземні агенти хочуть позбавити Україну суверенітету за допомогою НАБУ.
- У цій справі є ще один фігурант — голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. У його випадку не потрібна спеціальна процедура, як щодо суддів, і тому ще 3 серпня Вищий антикорупційний суд для Холоднюка обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Через два місяці суд також вирішив відсторонити його від посади голови ДСА, а вже 22 жовтня стало відомо, що Холоднюк написав заяву про відставку.
- 22 жовтня 202о року Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові ОАСК Павлу Вовку.
- У липні 2021 року Київський апеляційний суд передумав розглядати скаргу та закрив провадження у справі щодо «плівок Вовка». Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк зобовʼязав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо частини записів з кабінету голови ОАСК Павла Вовка.