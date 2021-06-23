«Слідство.Інфо»: Печерський райсуд зобовʼязав Офіс генпрокурора закрити одну зі справ щодо «плівок ОАСК»

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк зобов’язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо частини записів з кабінету голови ОАСК Павла Вовка.

Рішення датоване 17 червня, повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела.

Отже, Сергій Вовк задовольнив скаргу заступника голови ОАСК Євгенія Аблова, який теж фігурує у записах. Він скаржився на «бездіяльність прокурорів» у цьому кримінальному провадженні.