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«Слідство.Інфо»: Печерський райсуд зобовʼязав Офіс генпрокурора закрити одну зі справ щодо «плівок ОАСК»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
«Слідство.Інфо»: Печерський райсуд зобовʼязав Офіс генпрокурора закрити одну зі справ щодо «плівок ОАСК»

Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк зобов’язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо частини записів з кабінету голови ОАСК Павла Вовка.

Рішення датоване 17 червня, повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела.

Отже, Сергій Вовк задовольнив скаргу заступника голови ОАСК Євгенія Аблова, який теж фігурує у записах. Він скаржився на «бездіяльність прокурорів» у цьому кримінальному провадженні.