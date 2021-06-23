«Слідство.Інфо»: Печерський райсуд зобовʼязав Офіс генпрокурора закрити одну зі справ щодо «плівок ОАСК»

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк зобов’язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо частини записів з кабінету голови ОАСК Павла Вовка.
Рішення датоване 17 червня, повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела.
Отже, Сергій Вовк задовольнив скаргу заступника голови ОАСК Євгенія Аблова, який теж фігурує у записах. Він скаржився на «бездіяльність прокурорів» у цьому кримінальному провадженні.
- НАБУ підозрює суддів Окружного адмінсуду Вовка, Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура та Саніна в корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня НАБУ представило запис розмов голови суду Павла Вовка і суддів ОАСК. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. 21 липня НАБУ оприлюднило нові записи телефонних розмов Вовка.
- 1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного. Сам Вовк похвалив рішення ВРП і заявив, що іноземні агенти хочуть позбавити Україну суверенітету за допомогою НАБУ.
- У цій справі є ще один фігурант — голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. У його випадку не потрібна спеціальна процедура, як щодо суддів, і тому ще 3 серпня Вищий антикорупційний суд для Холоднюка обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Через два місяці суд також вирішив відсторонити його від посади голови ДСА, а вже 22 жовтня стало відомо, що Холоднюк написав заяву про відставку.
- 22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові ОАСК Павлу Вовку.